E quando sembrava finito il siparietto Amadeus gli ha spiegato: "Ti ho riservato il posto in prima fila, accanto a tua moglie Helena, e ti ho riservato il primo posto anche se tu sicuro adesso non sei primo". Chiaro riferimento alla classifica di Serie A con la sua Inter prima e al Milan di Ibra che è terzo. La faccia del dirigente milanista è un sorriso di chi ha incassato il colpo. E Amadeus spiega perché: "Questa non l'avevamo provata e non se l'aspettava, ma oh, mica posso sempre incassare...". Prima di lasciare il centro della scena l'ex attaccante ha detto al conduttore: "Scendo in platea ma se vedo che serve chiedo il cambio, fuori c'è la fila dei presentatori...".