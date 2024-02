«Sei vestito “tutto italiano” al 100% come vuole il ministro Lollobrigida?». Enrico Lucci, inviato di Striscia La Notizia a Sanremo, ha intercettato Amadeus , conduttore e direttore del Festival, che prenderà il via il 6 febbraio e andrà in onda su Rai1, e hanno dato vita ad un siparietto.

Il direttore artistico della kermesse musicale è stato al gioco: «Ti faccio fare uno scoop», ha detto al giornalista del programma Mediaset e a quel punto si è alzato la giacca, ha un po' spostato i pantaloni e ha mostrato i boxer con la griffe dell'Inter della quale è un accanito sostenitore. Ieri in diretta sul 9 per un collegamento con Fazio aveva con sé la maglia di Thuram mentre andava in onda il derby d'Italia e stamattina, in conferenza stampa, ha detto di non aver dormito per la felicità della vittoria.