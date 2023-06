Amadeus: “Lavoro ottimo di Inzaghi, bravissimo nelle partite secche. Lukaku-Dzeko…”

Avrà qualche scaramanzia? — «Come sempre seguo la partita in piedi, teso, gesticolando: l’ansia è totale, mi sento in campo anch’io, il vero tifoso segue le partite soffrendo. José indosserà una maglia, di Lukaku o di Lautaro. Di certo il televisore sarà a tutto volume, come quando ascolto le canzoni».

Se l’aspettava l’Inter in finale? — «No, ci davano tutti per spacciati, ma io sono rimasto tranquillo perché non avevamo niente da perdere. Il City è favorito, ma noi abbiamo tanti nazionali abituati a queste partite, siamo sfavoriti, quindi avvantaggiati».

Noel Gallagher, grande tifoso del City, aveva sentenziato: «Se dovessi incontrare un’italiana in finale preferirei l’Inter perché non sono molto bravi». Che cosa risponde? — «Anch’io speravo di incontrare il City!».

Inzaghi sembrava in bilico, lei ha sempre creduto in lui… — «È il destino di ogni allenatore essere amato e contestato, il primo indiziato nelle sconfitte. Certo, il rammarico per l’anno scorso rimane, lo scudetto l’abbiamo perso noi, ma tra le coppe, l’accesso alla Champions e questa finale il suo lavoro è stato ottimo. È bravissimo nelle partite secche, ha inventato Darmian terzino, ha messo in luce Acerbi, ha creduto in Mkhitaryan, ha tante qualità, giusto confermarlo».

Suo figlio si chiama José in omaggio a Mourinho: se ne arrivasse un altro lo chiamerebbe Simone? — (Scoppia a ridere) «Penso che mi fermerò a due figli. Certo, Simone è un bel nome...».

E veniamo alla partitissima: se le dico Haaland? — «Mi preoccupa di più De Bruyne, ma soprattutto il loro controllo totale della palla: l’Inter avrà poche occasioni e non dovrà sprecarle. Secondo me la sfida si vince a centrocampo, adatta per Calha, ma tutti dovranno giocare la partita perfetta, mi aspetto il solito Barella, Darmian sarà fondamentale».

Lautaro è da Pallone d’Oro? — «Se vince la Champions, sì».

Partirebbe con Lukaku o con Dzeko? — «Con Lukaku perché è potente, se è in forma tiene due difensori; poi gestirei la partita con Dzeko che ha maggior possesso palla e aiuta di più a centrocampo. Ma sono solo uno dei 50 milioni di italiani che si sentono allenatori, può darsi che Inzaghi parta con Dzeko e il bosniaco segni al 1’...».

Non succede, ma se succede, dopo Cristiano Ronaldo e Ibra, porterebbe un giocatore nerazzurro a Sanremo? — «Ah, se succede li porterei tutti! Però il Festival è troppo lontano – scherza – lo farei anticipare a settembre!».