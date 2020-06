Ambrosini: “Eriksen grande giocatore, ma non è un incursore. Deve giocare dietro le punte”

L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Inter e Sampdoria a San Siro del momento dei nerazzurri:

“Grande giocatore Eriksen, non è stato preso per fare l’incursore. Ha bisogno della palla e di essere cercato dai centrocampista, la sua zona naturale è dietro le punte. Ha bisogno di continui rifornimenti. Non fa inserimento, ma è un giocatore che aveva bisogno di trovare i giusti meccanismi. Mercato? Tutto passa da Lautaro. Se lo vendi devi avere un’alternativa importante e non so ora quanti ce ne sono ora”.