Ambrosini: “Inter squadra fatta e finita, ha trovato la quadra. Juve e Milan…”

L'ex centrocampista ha detto la sua sulla lotta per il campionato e si è soffermato anche sulla rincorsa dei bianconeri

«I rossoneri sono una squadra fatta e finita. Non è passata da un cambiamento tecnico ma da un sacco di problemi di uomini e questi problemi li ha pagati nelle ultime partite con qualche sconfitta. La Juventus è una squadra ancora in costruzione che a livello di classifica è indietro e dal punto di vista della costruzione non può essere allo stesso livello di percorso nel quale si trova l'Inter che è iniziato due anni fa. Il Milan ha cominciato un anno fa quel processo. La Juvesi deve far trovare pronta se quelle davanti perdono dei colpi e devi vincere anche partite non semplici. Magari la CL dà entusiasmo, rientrano gli uomini e si trova la quadra, la Juve si deve far trovare lì. Un'altra eliminazione in CL farebbe andare Pirlo incontro ad un periodo delicato. La Juve ha perso surclassata a San Siro contro l'Inter. E da lì ha preso due gol in sette partite in campionato. Ha perso col Napoli non meritando di perdere. L'impianto dei nerazzurri, la sicurezza che hanno, il momento fa si che a livello di gioco sia più avanti, anche negli interpreti. Ma se all'Inter ora togli i giocatori che mancano alla Juve andrebbe in difficoltà da un punto di vista del gioco. Se ci sono tutti è difficile fare un confronto tra le due squadre e dire qual èl la più forte».