Morata: “Scudetto? Chi non crede nella Juve spenga la tv. Ci arrenderemo solo…”

Le parole dell'attaccante bianconero dopo la vittoria in Juventus-Spezia anche grazie ad un suo gol

Alvaro Morata, al triplice fischio di Juventus-Spezia , ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue considerazioni: "Questi tre punti sono importanti, ci riportano in una dinamica positiva. Ora guardiamo alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti in palio e abbiamo ancora una gara da recuperare. Questo risultato dà fiducia e porta una bella atmosfera nello spogliatoio. Mi mancava il gol e mi mancava sentire un po' di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a disposizione perché siamo tutti contati".

Sul percorso in campionato: "Non è una stagione facile, abbiamo giocatori importantissimi fuori per molto tempo. Non vogliamo scuse, c'è possibilità di vincere e chi non ci crede è meglio che non accenda proprio la tv. Se non vinceremo faremo i complimenti all'avversario, ma prima dovremo morire in campo e ci arrenderemo solo quando non ci saranno punti a disposizione".