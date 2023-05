Amelia: “Euroderby? Pronostico difficile da fare: tra Inzaghi e Pioli…”

Amelia aggiunge: "Per me lo spettacolo sarà alto, tutte e due vorranno segnare per cui dovranno necessariamente esporsi"

L'ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha parlato a TMW dell'Euroderby in programma tra poche ore:

"Sportivamente è difficile fare un pronostico, le forze in campo sono tante, sia nello strapotere fisico che nella qualità tecnica dei singoli giocatori. Mi aspetto tanto spettacolo dal punto di vista del tifoso. A livello tecnico il fatto che non ci sia più la regola del gol in trasferta sposterà tutto in favore dello spettacolo"

"Non credo che vedremo una partita spenta, perché i due modelli di gioco sono diversi: c'è il 3-5-2 di Inzaghi interpretato con grande spinta offensiva da parte di tutti, con gli stessi difensori si propongono a giocare in avanti; dall'altra parte il modello di Pioli che è cambiato molto nel corso della stagione, adattandosi a seconda della partita. Per me lo spettacolo sarà alto, tutte e due vorranno segnare per cui dovranno necessariamente esporsi. Per questo dico che la differenza la farà la fase difensiva".