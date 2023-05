Jacobelli: “Inter, mi aspetto un Lukaku decisivo. Ci sono gli ingredienti per una grande notte”

È il giorno di Milan-Inter, che partita si aspetta?

“Si tratta di una partita totalmente anomala, il Milan ha dato importanti segnali in campionato ma è chiaro che sui rossoneri incidono le condizioni di Leao. Come ha detto giustamente Pioli, o sta bene e gioca oppure non verrà convocato. Parliamo di una sfida esaltante a 20 anni dalla semifinale che aprì le porte della finale di Manchester al Milan. È esaltante anche per il calcio italiano che ha cinque squadre in Europa, è esaltante anche per le casse delle due milanesi visto che si riscriveranno tutti i record di incasso per Milan e Inter. Questo evento ha una risonanza enorme, ci saranno 124 paesi collegati e sarà uno spettacolo planetario. Penso che il Milan abbia fatto tesoro delle lezioni subite dall’Inter nei due derby di gennaio tra Supercoppa e campionato. Il Milan mancava in semifinale di Champions da 16 anni, l’Inter da 13. Questo dato dimostra come ci siano tutti gli ingredienti per una grande partita".