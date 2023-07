Inter, l’estate delle amichevoli parte dal Lugano. Poi tocca a Brozovic e Skriniar

Ci sono diverse gare in agenda per Inzaghi e i suoi per preparare la prossima stagione

Prima della partenza per il tour in Giappone, l'Inter di Simone Inzaghi - che si ritroverà alla Pinetina il 13 luglio - affronterà il Lugano in una tradizionale amichevole fissata per il 18 luglio. Il tecnico nerazzurro sarà nel ritiro nerazzurro già il giorno prima e là, insieme all'ad Marotta, incontrerà i giornalisti ai blocchi di partenza della nuova stagione.