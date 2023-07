Sky – Inter, tutto su Lukaku: lui vuole mantenere quel MAI. Sommer farà da chioccia a Trubin

Romelu aveva detto MAI. Quando gli avevano chiesto se fosse andato a Milan o Juve la risposta era stata MAI. E pensa di poter essere coerente. Ha continuato a manifestare la volontà di voler restare e l'Inter con la cessione di Brozovic e Onana (Sommer+Trubin) avrebbe i soldi per il sostituto in porta e proprio per il calciatore con cui i nerazzurri hanno vinto l'ultimo scudetto.

Lo United deve far pervenire l'offerta giusta al club interista per il portiere con cui ha già un accordo. 45 mln sono stati rifiutati nelle scorse settimane da Zhang che per l'estremo difensore ha chiesto 60 mln. I Red Devils hanno fatto poi pervenire un'offerta verbale di 50 mln di euro, l'Inter ha continuato a chiedere la cifra iniziale e per questo il Manchester potrebbe spingersi ad offrire 55 mln bonus compresi. Per quanto riguarda i sostituti sembra ormai destinato a non rinnovare Handanovic con Sommer e Trubin pronto a firmare per l'Inter. Secondo quanto spiegano a Skysport in questo momento il club nerazzurro è orientato sui due portieri con Sommer che farebbe da chioccia al portiere dello Shahktar.