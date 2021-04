Amoruso: “Juventus, la rimonta all’Inter non impossibile. Il calcio insegna…”

L'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha parlato così, a Radio Bianconera, delle possibilità di rimonta dei bianconeri

"Non mi aspetto un tracollo perché non è nella mentalità Juventus, anzi mi aspetto una squadra pronta a dare un segnale perché c'è bisogno in un'annata fin qui deludente. C'è però ancora tanto in ballo. La risalita verso l'Inter è difficile ma non impossibile, il calcio ci insegna che le imprese esistono e non è da Juve mollare gli ormeggi quando mancano così tante partite".