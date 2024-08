Ancelotti: “Arrabbiato con Bellingham. L’ho fatto chiamare da Vinicius e mi ha risposto”

Bellingham dà più retta a Vinicius che ad Ancelotti. E' il succo di un aneddoto divertente raccontato dal tecnico del Real Madrid ai giornalisti in ritiro. Mancano ancora sette giocatori al gruppo dei Galacticos, in ritardo giustificato per gli impegni estivi con le nazionali, e tra questi il fuoriclasse inglese.