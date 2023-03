Champions, Ancelotti: “Sono tutte pericolose in questa fase. Una sfida con l’Inter…”

Al termine della gara contro il Liverpool, Carlo Ancelotti ha parlato del sorteggio dei quarti di Champions League. "Gara contro il Milan? Non saprei, potrebbe essere molto emozionante ma credo che per i tifosi milanisti sarebbe meglio una finale contro a Istanbul. Però il cammino è lungo".

"Un derby personale con l'Inter? La vedo dalla parte del Real Madrid, siamo ai quarti di finale e siamo indirizzati bene per andare avanti. Per Guardiola il Napoli è la più forte? Sta andando bene, il campionato è indirizzato e può concentrarsi sulla Champions. È una squadra pericolosa, come tutte del resto, sono tutte pericolose in questa fase finale".