Ancelotti: “Ce la giocheremo con coraggio. Tornare a Istanbul sarebbe bello”

A meno che non sia lui a deciderlo ("L'ho detto una volta ma non lo so. Resterò fino a quando mi tengono). Sulla sfida di stasera col City di Guardiola, Ancelotti sottolinea che "bisogna giocarla con coraggio e personalità. Ho la fortuna di avere una squadra con esperienza e abituata a questi scenari e quindi ce la possiamo giocare". Il tecnico del Real ricorda la finale Milan-liverpool del 2005: "Istanbul per me è l'unica finale persa e rimane un ricordo non tanto vivo. Certo, a ritornarci sarebbe bello - le parole di Ancelotti - L'ho rivista tante volte. Abbiamo giocato molto bene. Sarebbe stata la miglior finale giocata da una mia squadra in una finale di Champions".