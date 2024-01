A. Zenga: “Inter, vittoria Supercoppa meritata. A Inzaghi non si può dire niente. Ha fatto mezzo…”

Intervistato da Tag24, Andrea Zenga è tornato sulla vittoria dell'Inter in Supercoppa italiana. A Riyad i nerazzurri hanno battuto il Napoli vincendo il trofeo per il terzo anno consecutivo: "È stata un’Inter meno brillante rispetto alla semifinale con la Lazio. Il Napoli si è difeso bene, ha cambiato modulo e adesso lascia meno spazi. Secondo me i nerazzurri, contro squadre che impostano il match in maniera più difensiva, fanno più fatica. Detto questo però, in linea di massima, la vittoria della Coppa è meritata".