Andreazzoli: “Il Napoli è forte, ma poteva fare anche di più oggi. Alla fine il risultato…”

"Lunedì non abbiamo fatto una pessima partita -spiega a fine match - a Frosinone abbiamo fatto una mezz'ora brutta senza riuscire a mettere in campo le cose messe in evidenza invece oggi o a Firenze. Questo vuol dire che nella squadra c'è uno spirito di reazione, ora ci resta la capacità della squadra di sapersi ritrovare in maniera costante come nella partita vista oggi. I gol? Ne facciamo pochi quest'anno, non so se ci siamo sbloccati oggi, vedremo cosa ci porta questo match".