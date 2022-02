Andreolli: “Non mi aspettavo il calo fisico del Napoli, i tre punti in palio pesavano”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro

Marco Andreolli ha analizzato il pareggio dell'Inter al Maradona di Napoli: "Ci sta un calo fisico nell'arco della gara, cosa che non mi aspettavo dal Napoli. I tre punti in palio questa sera erano pesanti, si sentiva. Entrambe le squadre hanno evitato alla fine di scoprirsi. Penso che con questo pareggio esca meglio l'Inter del Napoli. C'è sempre una partita da recuperare. Il calendario sarà un po' più agevole ma tutti i punti diventano pesanti anche per le squadre che si devono salvare e lottano per l'Europa. Il gol di Dzeko è arrivato al momento giusto. Forse l'Inter ha giocato uno dei primi tempi più brutti della stagione, ha avuto difficoltà a mantenere compattezza. Il Napoli ha avuto qualche occasione in più. Nel secondo tempo l'Inter è entrata con un piglio diverso e ha tenuto il pallino del gioco".