Andreolli a Inter TV: “Gara difficile, serve concentrazione. Dzeko? All’Inter seconda giovinezza”

Marco Andreolli ha analizzato la partita in programma a San Siro contro il Lecce: "Gara difficile contro un avversario che sta bene e in trasferta ha realizzato punti importanti, più della metà li ha realizzati in trasferta. Servirà ritrovare la miglior concentrazione, la miglior qualità di gioco. Serve una vittoria importante. Lecce? Nella prima giornata ha fatto vedere le qualità che ha, squadra organizzata e molto attenta in fase di non possesso palla. Fa fatica a segnare ma ha giocatori importanti che possono far male anche in ripartenza. Questa è una partita da affrontare con grande concentrazione. Il Lecce ha già messo in difficoltà squadre importanti".