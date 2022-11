Andreolli a Inter TV: “Dzeko uomo squadra, che professionalità. Brozo-Calha? Inzaghi…”

Marco Andreolli ha analizzato la difficile sfida in programma contro l' Atalanta di Gasperini : "Partita delicata perché Bergamo è storicamente un campo complicato per l' Inter. C'è da consolidare una posizione in classifica, da rosicchiare qualche punto alle squadre più avanti di noi in classifica. Cercare di mantenere questo distacco da chi comanda la classifica prima della lunga sosta. Per tutti questi motivi è una trasferta fondamentale. L'Atalanta ha fatto molto bene in questi anni, ora sta cercando di proporre anche un calcio diverso".

Come gioca l'Inter

"La filosofia di questa squadra è la voglia di portare e rendere tutti partecipi nella fase di attacco di portare tanti uomini nell'area avversaria. Questa squadra ha tante qualità: tecnica, voglia, determinazione. Una squadra che ha tanti giocatori di qualità e riesce a sfruttarli bene e nel migliore dei modi. In trasferta bisogna migliorare la concentrazione, cercando di non avere cali. Soprattutto nei big match gli episodi e i dettagli fanno la differenza. Barella? Crea azioni importanti, ci aspettavamo una crescita ed un'evoluzione per quelle che sono le qualità tecniche e fisiche. Sta facendo quell'ulteriore passo che gli serviva. Dzeko? La professionalità di questo giocatore, che ha doti incredibili dal punto di vista tecnico e poi l'intelligenza calcistica. Lo sentiamo anche nelle sue parole: sempre preciso, parla di gruppo mai di se stesso. É un uomo squadra, ci sta sorprendendo la sua tenuta fisica. Si pensava potesse trovare un po' meno spazio. Sta dimostrando di avere una condizione psicofisica invidiabile. La crescita di Calha in quel ruolo ha permesso di sopperire bene all'assenza di Brozovic e di permettergli di recuperare nel migliore dei modi. Riuscire a recuperare al meglio e senza fretta è importante. Il dosaggio di Brozo, che non è al 100%, lo può aiutare. Dovrà essere bravo il mister per trovare un modo per farli giocare insieme. Non credo che dal punto di vista tattico possa cambiare qualcosa. Probabilmente quando Brozo ritornerà dal primo minuto ritroveremo Calha da mezz'ala, oppure un Brozo come nei primi anni. Sarà una scelta del mister, questa. La presenza di Handanovic è fondamentale. Penso alla crescita di Onana e al fatto che sia un faro, che supporti i compagni nello spogliatoio. Dimarco è riuscito a diffondere l'entusiasmo proprio quando mancava. Nel momento di difficoltà. É cresciuto tanto anche a livello caratteriale", ha concluso Andreolli analizzando gli aspetti e le sfumature di questa squadra.