Andreolli: “I tre punti incominciano ad essere pesanti per tutti. Importante per Lautaro…”

Inter-Sassuolo importante per la classifica: il focus di Andreolli

Marco Andreolli ha analizzato la sfida in programma stasera tra Inter e Sassuolo: "Gara difficile, quella di stasera. I tre punti per tutti incominciano ad essere pesanti. Il Sassuolo ha vinto al Meazza con il Milan, a Torino con la Juve. E' una squadra che propone calcio, fa tanti gol ma subisce anche tanto. Deve ancora trovare un equilibrio ma propone tanto gioco offensivo. Ha giocatori di qualità, può mettere in difficoltà l'Inter. Cambi? I cambi sono stati un po' obbligati anche per le squalifiche. Sanchez è quel tipo di giocatore che ha estro e riesce ad uscire dagli schemi. Ha dimostrato di poter cambiare la squadra a gara in corso. Ha ritrovato una condizione ottima, noi ce lo coccoliamo. Può essere importante con la sua qualità tra le linee. Il Sassuolo porta tanti uomini in fase offensiva e quindi concede qualcosina. La qualità di Sanchez può fare la differenza. Speriamo che Lautaro possa ritrovare il gol oggi, per lui sarebbe davvero importante. Il Sassuolo ha una posizione in classifica tranquilla. Questo a volte può essere un'arma a doppio taglio. Ti può togliere un po' di agonismo. Venire in uno stadio prestigioso come quello di San Siro ti può dare qualcosa in più per fare una prestazione superiore. Questo è un aspetto al quale stare attenti. Giocatori del Sassuolo? Ci sono dei giovani interessanti che stanno facendo un ottimo campionato. Si costruisce molti giovani in casa, si lavora senza grandi pressioni. E' una realtà consolidata del nostro calcio. Prendono anche giovani interessanti all'estero e poi ogni tanto li rivendono. Barella ricorda il primo Brozovic, poi cambiando ruolo ha avuto una sua evoluzione. Ha le qualità per sostituire Marcelo, i due giocatori hanno qualità simili. Dimarco è il sostituto naturale di Bastoni. Il terzo di sinistra diventa quasi un attaccante aggiunto. Anche il volto difensivo di questa squadra è cambiato tanto in questi anni. La sostanza non è mai cambiata. Chi ha giocato un po' meno non ha mai fatto mancare comunque la sostanza. Questo grazie alla filosofia che il mister è riuscito a dare questa squadra".