Andreolli: “Sorpreso da Thuram, Lautaro, Dumfries e l’Inter ha svoltato quando…”

A Inter TV, l’ex giocatore Marco Andreolli ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: “Due vittorie fondamentali dopo il Sassuolo, quella col Benfica per dare un segnale importante nel girone di Champions, due ottime prestazioni. Il secondo tempo coi portoghesi è stato forse il miglior tempo in stagione, forse degli ultimi mesi. Il Bologna è un avversario di qualità, partito benissimo in questo avvio di stagione, è la settima gara in tre settimane. Il risultato poteva essere anche più rotondo rispetto all'1-0 finale per le occasioni create.