Sky – Inter, Inzaghi ha deciso la formazione anti-Bologna: tutte le scelte

Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Bologna, in programma oggi a San Siro alle 15. Secondo Sky Sport, Simone Inzaghi è sempre più intenzionato a confermare in blocco l'undici anti-Benfica. Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, con Dumfries e Dimarco sulle fasce; Darmian verso la panchina inizialmente, è un'opzione sia per il terzetto che a destra, ma più a gara in corso che dal 1'.