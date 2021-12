Andreolli: “Questa Inter si diverte, c’è un giocatore che sta meglio di tutti gli altri”

L'analisi dell'ex nerazzurro dopo la vittoria della squadra di Inzaghi contro lo Spezia

Marco Andreolli ha analizzato prestazione e vittoria dei ragazzi di Inzaghi contro lo Spezia: "Vittoria strameritata, ci permette di rilanciarci ulteriormente. Cambi? Cambiano gli interpreti ma non il risultato. Questa squadra in questo momento sembra divertirsi, chi gioca dà il suo contributo e lo fa bene. Chi ha giocato meno ha comunque dato risposte importanti. Tante note positive che faranno molto piacere al mister. Stasera c'era un trio difensivo inedito, ma non ci sono state difficoltà. Ci vuole l'apporto di tutti, bisogna coinvolgere tutti e portarli tutti avanti. Tutti si sentono coinvolti al 100%. Dumfries? Sta migliorando, ha fatto una prova positiva e sicuramente è in crescendo. Calhanoglu? Forse in questo momento è il centrocampista che fisicamente e mentalmente sta meglio di tutti. Rispetto all'inizio di stagione sta mettendo tanta sostanza e tanta qualità. Questa è una cosa positiva per il centrocampo dell'Inter. Il mister lo ha fatto uscire prima perché sabato c'è una partita importante. Skriniar in una posizione inedita, in queste settimane in tanti si sono dovuti adattare".