Inter-Lazio, Andreolli: “C’è voglia di rivalsa stasera, calendario che ci aspetta è tosto”

L'analisi di Marco Andreolli prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio

MarcoAndreolli ha analizzato la sfida tra Inter e Lazio prima del fischio d'inizio: "Prima partita dell'anno, bisogna cercare di ricominciare al meglio. Da dove si era lasciato. Siamo tutti carichi, aspettavamo da tempo questa partita. Vidal? L'età incomincia a farsi sentire, fa più fatica a dare continuità in campo. Speriamo di ritrovarlo perché la sua presenza sarà fondamentale per il proseguo della stagione. Sanchez e Vidal hanno fornito sempre prestazioni positive finora. Inzaghi? Alcune idee di gioco sono sempre quelle, qualcosa poi lo ha adattato a seconda dei giocatori che ha. I numeri gli stanno dando assoluta ragione. Stupisce che Sarri non punti su Lucas Leiva, sapeva inserirsi e andava a fare l'uomo in più in difesa. Un giocatore polivalente, di qualità e quantità. Lo trovo un po' sorprendente. La Lazio deve trovare ancora la sua fisionomia, Sarri ha qualche difficoltà in più a far metabolizzare le sue idee. Finora non riescono a mettere in pratica con continuità i suoi insegnamenti. Centrocampo? Tanti gol dai centrocampisti, quest'anno riescono a partecipare di più alla manovra e arrivano più vicino all'area. Tanti gol e tanti assist, nonostante le poche presenze anche Gagliardini ha fatto già due gol. Sono tanti i motivi per cui tre punti stasera sono importanti. Il calendario di gennaio e febbraio è tosto, tanti impegni e tutti importanti. C'è da togliere quella sconfitta di ottobre che brucia ancora, c'è voglia di rivalsa stasera. Negli ultimi mesi l'Inter ha avuto tanta qualità e solidità difensiva, è migliorata la qualità del palleggio e del controllo della palla. Non si forzano più certi passaggi come a inizio stagione. C'è stato un grande miglioramento. Sono migliorati i numeri in generale. In difesa pur cambiando gli interpreti il risultato non è cambiato. Tutti si sentono partecipi in questo progetto.".