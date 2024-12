Lautaro: “Gol importante, l’Inter deve vincere. Lavoriamo per portare ancora trofei”

Lautaro Martinez , capitano dell'Inter tornato al gol contro il Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la vittoria in Sardegna: "Sono contento perché abbiamo affrontato una squadra che lotta per le sue cose, era una vittoria molto importante prima della Supercoppa: era importante portare a Milano un risultato positivo. Il gol è importante, ma l'Inter deve vincere: se poi arriva il gol meglio ancora.

Vincere tutto nel 2025? Sicuramente vogliamo vincere tutto, noi ci alleniamo per questo: per portare trofei all'Inter. L'importante è fare sempre quello che chiede il mister e quello che serve alla squadra. Siamo un gruppo straordinario, lottiamo per il compagno fianco a fianco: questo è quello che ci diciamo nello spogliatoio. Dobbiamo continuare così e fare il 2025 come il 2024".