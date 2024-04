Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Giancarlo Antognoni, ex calciatore e dirigente della Fiorentina, ha svelato un retroscena riguardante Marcus Thuram: "Volevo restare con la prima squadra e dissi no a un ruolo nelle giovanili. Una scelta che rifarei. Spesso i miei suggerimenti non venivano considerati. Marcus Thuram? Era evidente il suo talento e il prezzo era nei parametri del club. Mi dissero che era troppo giovane".