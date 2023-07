Antognoni: “Premio Fair Play a Biraghi, ha dato esempio in finale Conference”

Nella sera della finale di Conference League contro il West Ham, era rimasto in campo dopo essere stato colpito in testa da un oggetto lanciato dalle tribune. Giancarlo Antognoni, storico ex capitano della Fiorentina, ha proposto un premio fair play per Cristiano Biraghi , l'ex Inter che quella sera aveva continuato la gara, poi vinta dagli inglesi, nonostante una vistosa ferita in testa.

«A lui darei il premio, ha dato l'esempio in quell'occasione di non fare sceneggiate come solitamente si fanno in Serie A, è stato più corretto degli altri. Si è comportato molto bene per quell'occasione che si era creata in modo negativo», ha affermato Antognoni, a margine della prima giornata del premio internazionale Fair Play Menarini.