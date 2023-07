Sky – Inter, due addii e due priorità: Lukaku e Frattesi “a cifre giuste”

La firma di Brozovic con l'Al Nassr e l'offerta per Onana dallo United: con queste due uscite i nerazzurri penseranno poi agli acquisti

È stata la giornata delle firme di Brozovic con l'Al-Nassr e della prima proposta, anche se informale, dello United per Onana . Il club inglese - ha spiegato Di Marzio a Skysport - è arrivato a parlare di 40 mln per il portiere. L'Inter si aspetta un rilancio perché la sua richiesta di 50 mln venga soddisfatta.

"Con i soldi di queste due cessioni si andrà sul mercato e sono due le priorità dell'Inter, la permanenza di Lukaku e l'acquisto di Frattesi. Il primo in prestito con diritto di riscatto e il secondo da prendere a cifre giuste filtra dell'Inter. Il club non vuole partecipare ad aste anche se domani sera il Sassuolo vedrà il Milan: dall'incontro si capirà se i rossoneri vogliono portare via il calciatore all'Inter che lo ha nel mirino da tempo", ha spiegato l'esperto di mercato.