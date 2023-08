Antognoni: “Inter forte come sempre. Thuram può fare la differenza, lo seguivo da anni”

Da lassù si sarà divertito a vedere l’avvio del campionato, con tanti gol da incorniciare. Le sue prime sensazioni?

«Le squadre forti si sono riconfermate. Mi ha sorpreso la Juve che non ha cambiato modulo ma ha inserito qualche giovane. E vedo Chiesa e Vlahovic pronti a un ritorno al 100%. Senza coppe, la Juve tornerà in pole. Sarà un campionato più equilibrato, di sicuro il Napoli non farà il vuoto. L’Inter è forte come sempre, il Milan mi incuriosisce ma è con tutti quei nuovi è già partito bene e la Lazio anche se caduta,la vedo ancora in zona Champions, nonostante Milinkovic. Roma, Atalanta a Fiorentina le outsider».