Visnadi: “Inter, Lautaro è una certezza ma cerca il nuovo gemello: tra Thuram e Arnautovic…”

"Questione di bomber, Napoli e Inter ripartono dalle rispettive certezze. Osimhen e Lautaro: non solo loro, ma quasi. Non a caso, secondo gli allibratori sono i 2 grandi favoriti per il titolo di capocannoniere. Il nuovo può attendere e altro ancora arriverà in questo scampolo finale di mercato. Gli arabi, attraverso i loro mediatori europei, hanno bussato anche a casa Martinez, sondaggio esplorativo che non ha suscitato interesse, buon per Inzaghi che così riparte dalla certezza più importante".