Biagio Antonacci: “Mourinho è il mio idolo da sempre, mi ha stupito ancora una volta: sa…”

Il cantante è un grande tifoso nerazzurro

Biagio Antonacci, cantautore italiano e tifoso dell'Inter, ha elogiato la vittoria di José Mourinho in Conference League: "Tanto di cappello per un uomo come lui, che ha vinto tutto e che sa ancora piangere. Mourinho è il mio idolo da sempre: ancora prima che arrivasse all'Inter a vincere tutto, già lo ammiravo moltissimo. E ieri mi ha stupito ancora una volta. Un uomo così, che ha conquistato tutto nel suo campo, ogni trofeo conquistabile, e che sa ancora piangere, è un uomo che ha vinto la partita della vita, che vive con una passione enorme e che questa passione è capace di comunicarla anche alla squadra".

Ai microfoni di Adnkronos Biagio Antonacci ha aggiunto a proposito del tecnico portoghese: "È arrivato a Roma, dove non ti puoi permettere non dico di non vincere ma neanche di fare degli errori, dove c'è un pubblico e una tifoseria che si fanno sentire, nel bene e nel male, e nel primo anno ha portato a casa una coppa internazionale alla prima edizione. Un risultato incredibile. Tanto di cappello e grande stima per l'uomo che sa ancora piangere".