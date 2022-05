Lady Lautaro conferma gli indizi sul futuro. E il suo progetto? “Non posso più spoilerare”

La coppia argentina si prepara ad un giugno di fuoco: ecco le anticipazioni di Agustina

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo sono molto legati a Milano. Nelle scorse settimane è trapelato un nuovo progetto al quale sta lavorando la compagna dell'argentino. Si tratta di un ristorante che aprirà a giugno nel cuore di Milano, a Brera. Agus ha lasciato trapelare qualche indizio e molta emozione. Ecco qualche anticipazione: "Piatti healthy ma gustosi. Cucina non stop. E basta non posso più spoilerare, ragazzi!"

Il ristorante si chiama Coraje (coraggio) e proporrà cibi sani, seguendo la filosofia di Agustina (sempre molto attenta al fisico e all'alimentazione). Ad accompagnare le pietanze dovrebbe esserci anche il vino prodotto dalla coppia (un progetto avviato tempo fa in Argentina). Una novità - quella del ristorante - che andrebbe a confermare anche le voci di calciomercato: Lautaro Martinez continuerà a battersi per conquistare nuovi trofei con la maglia dell'Inter. La coppia non ha intenzione di muoversi da Milano.