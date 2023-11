Argentina, Di Maria annuncia l’addio alla Nazionale: “Sento un nodo alla gola”

Angel Di Maria si prepara all'addio alla nazionale argentina. Il campione del mondo in carica lo ha annunciato con un lungo post su Instagram. Indosserà la maglia albiceleste, per l'ultima volta, nella prossima Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio 2024 negli Stati Uniti. "Mi godo ogni secondo dell'affetto dei tifosi e di quello dei miei compagni e dei miei amici, senza di loro questa storia non avrebbe lo stesso significato. L'amore di tutti voi mi ha reso quello che sono oggi" scrive Di Maria che torna sugli scontri del Maracanà.