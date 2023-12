Arnautovic, un assist che cambia tutto: il tacco per Barella è un monolite magnifico

"Ci sono assist che possono cambiare una partita. Quello di Marko Arnautovic per Barella, per esempio. Arrivato quando l’austriaco stava forse già pensando di dover affrontare altre critiche per la sua prestazione. Una prova che quell’assist di tacco per Barella spartisce in due come un monolite caduto sul campo per imporre la sua magnificenza. Arnautovic aveva sbagliato due occasioni importanti, in un momento in cui l’Inter ha tanto bisogno di lui e dei suoi gol, perché con Lautaro fuori deve dare delle risposte importanti".