EDICOLA / CdS: Arnautovic a casa Inter, oggi da Inzaghi. Contratto fino al 2025

La prima pagina è dedicata all'attaccante che dal Bologna approda al club nerazzurro. E si parla anche di Spalletti come ct dell'Italia

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla del mercato dell'Inter : "Arnautovic oggi da Inzaghi. Affare chiuso, Marko saluta il Bologna, contratto fino al 2025 con il club di Zhang". Il calciatore è atteso in queste ore a Milano per le visite mediche e la firma sul suo contratto.

E poi ancora delle dimissioni di Manciniche hanno generato il caso Spalletti. Nel senso che il tecnico è il prescelto per l'Italia ma "C'è un ostacolo da superare. Vuoi l'Italia? Paga. De Laurentiis blocca l'allenatore, vuole i soldi della clausola e chiede 2.8 mln per liberarlo". Grassani: "La penale va rispettata". La Figc replica: "Accordo molto complesso". La prima alternativa resta Antonio Conte. E c'è anche una frase dell'ormai ex ct:"Gravina poteva trattenermi se avesse voluto".