Stando a quanto riportato da Di Marzio a Skysport c'è in corso un approfondimento giuridico per capire se la clausola vale o meno per l'Italia. Per gli esperti della Federazione la clausola è di non concorrenza e quindi non varrebbe per una Nazionale. Invece per i legali lato Napoli la clausola è da pagare perché il tecnico non ha accettato la proposta di rinnovo di contratto fatta da De Laurentiis.