"Arnautovic ha sempre dichiarato di voler restare e che nessuno del club gli aveva comunicato qualcosa di diverso. Tutto vero. Tanto più che anche da viale Liberazione sono sempre rimasti sulla medesima linea, escludendo una sua partenza. Qualcosa da capire e da verificare, però, esiste. Perché l'arrivo di Taremi ha cambiato la configurazione dell'attacco. L'iraniano è il terzo in gerarchia, dietro Lautaro e Thuram, mentre Arnautovic è retrocesso al quarto posto, con la prospettiva, quindi, di avere uno spazio relativo, anche meno dello scorso anno. In aggiunta, se si tratta di individuare un difetto nella rosa nerazzurra ricca in qualità è quantità, è proprio la mancanza di un elemento capace di saltare l'uomo e creare superiorità. Ed è il motivo per cui era stato puntato il mirino Gudmundsson".