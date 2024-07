L'identikit del possibile sostituto può essere facilmente tracciato, alla luce del fatto che un'estate fa l'Inter aveva messo nel mirino Balogun e in questi mesi ha seguito con attenzione Gudmundsson. Profilo, quello dell'islandese, che metterebbe d'accordo tutti se non ci fosse la spada di Damocle legata all'accusa di molestie per cui andrà a processo in autunno (il genoano è stato assolto in primo grado ma la controparte ha fatto ricorso in appello). Per questo motivo è più corretto scrivere che l'Inter cerca un Gudmundsson, per descrivere il prototipo di giocatore che interesserebbe a Inzaghi".