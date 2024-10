"Ok la coppia “bis” è giusta. Simone Inzaghi ha sfidato le possibili polemiche che lo avrebbe investito in caso di risultato negativo, ha lasciato in panchina Lautaro Martinez e Thuram, in una partita assolutamente da vincere contro la Stella Rossa, e ha avuto ragione. Vincendo. Perché l’Inter, nonostante alcune ulteriori imperfezioni nella fase difensiva nel primo tempo, ha fatto il suo dovere, spazzando via i serbi - soprattutto nella ripresa sfruttato i disastri della retroguardia avversaria - con un rotondo 4-0 grazie anche alle reti di Marko Arnautovic (autore del 2-0) e Mehdi Taremi (due assist e la quarta rete dal dischetto). Di Calhanoglu (punizione all’11’ del primo tempo per l’1-0) e Lautaro (3-0 di sinistro a metà ripresa su passaggio di Teremi) gli alti due gol. I due attaccanti di scorta - anche se l’iraniano è stato ingaggiato per essere un titolare aggiunto - ci hanno messo un po’ a carburare, anche per i pochi minuti passati insieme in campo, però hanno inciso, in particolare Taremi entrato in tre delle quattro reti della squadra"