Il post di Sarah Arnautovic, la moglie del centravanti austriaco, per il suo ritorno all'Inter dopo 13 anni

Iter completato per Marko Arnautovic, tornato ad essere ufficialmente un giocatore dell'Inter dopo la firma sul contratto posta qualche ora fa in viale della Liberazione. E a celebrare il ritorno in nerazzurro dell'austriaco è anche la moglie, Sarah, che su Instagram ha dedicato questo messaggio al marito: "Sono così orgogliosa di te! Te lo meriti amore mio".