Sky – Inter, il Torino si rifà avanti per Lazaro: nuovi contatti in corso

L'esterno austriaco, già in maglia granata la scorsa stagione in prestito, potrebbe tornare alla corte di Juric

Continua in maniera frenetica il mercato dell'Inter, in entrata come in uscita. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Carlos Augusto e in attesa di completare il trasferimento di Arnautovic, qualcun altro potrebbe invece lasciare i nerazzurri: si tratta di Valentino Lazaro, tornato a Milano questa estate dopo la stagione trascorsa in prestito al Torino.