Arnautovic: “Ho tanta voglia di giocare. Stare fuori 6 settimane non è facile. Non penso…”

Alla vigilia della gara contro il Salisburgo, Marko Arnautovic ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Quanta voglia di campo? Tanto, non vedo l'ora di scendere in campo. È stato un momento difficile per me, stare sei settimane fuori non è facile per un giocatore".