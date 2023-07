Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Maurizio Arrivabene, ex ad della Juventus, ha parlato così del suo addio ai bianconeri arrivato lo scorso gennaio: "Me ne sono andato io, nessuno mi ha cacciato. Anche perché se John Elkann mi avesse mandato via dalla Ferrari, difficilmente poi mi avrebbe affidato la Juve. Io sarei rimasto per un anno ancora, ma quando mi proposero un contratto triennale non me la sono sentita".