Lukaku, no all’Arabia e al Milan. Juve? Sarebbe un altro no. Da Onana benzina per il Chelsea

Onana può sbloccare l'affare Lukaku . Coi soldi della cessione del portiere allo United, l'Inter darà lo sprint decisivo col Chelsea per l'attaccante. Intanto Romelu si allena e aspetta e non vuole sentir parlare di altre destinazioni che non siano quella nerazzurra.

"Romelu nella Sardegna del Sud lavora per tre: ha finito l’anno trovando la forma fisica migliore, così non vuole perdere un grammo di questa forma fisica. Si è messo in testa che il volo che prenderà non sarà in direzione Londra, ma Milano. Del resto, ha detto no, più volte, all’Al-Hilal, che lo coprirebbe di milioni e ne darebbe una cinquantina al Chelsea: i Blues, infatti, lo spingerebbero verso le dune del deserto. Ma qui subentra la determinazione del giocatore, che ha spento subito la corte del Milan e farebbe lo stesso in caso di approccio juventino", spiega La Gazzetta dello Sport.