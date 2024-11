Brivido finale

Chiuso il primo tempo sullo 0-0, l'Inter trova il gol del vantaggio con l'uomo più atteso: Lautaro Martinez sfrutta il solito traversone con il contagiri dalla sinistra di Dimarco e mette la palla in rete, per quello che è il suo quinto centro stagionale in campionato (tutti segnati nelle ultime 6 giornate). Partita chiusa? Nient'affatto. Allo scadere dei 7 minuti di recupero (!) Sverko salta sulla schiena di Bisseck e batte Sommer, scatenando l'invasione di campo della panchina del Venezia e facendo calare il gelo su San Siro. Il Var, stavolta, fa un favore all'Inter, ridando vigore a uno stadio che si era improvvisamente ammutolito. Non è ancora la squadra della scorsa stagione, lo si ripete da tempo: ma per adesso va bene così. In attesa della prima settimana cruciale della stagione.