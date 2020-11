Il futuro di Eriksen è incerto. Il trequartista danese non trova spazio nell’Inter e, salvo sorprese, a gennaio potrebbe lasciare dopo un anno il club nerazzurro. Sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal, ma il tecnico dei Gunners Arteta non si è sbilanciato sull’argomento in conferenza stampa:

“Eriksen? Ci sono tanti giocatori in circolazione in grado di migliori qualsiasi squadra. Ma ovviamente, non possiamo parlare di ognuno di questi”.