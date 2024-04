Il centrocampista albanese si aggiudica il premio di Goal of the Month grazie al suo primo centro in nerazzurro

La prima volta non si scorda mai: la rete di Kristjan Asllani contro il Genoa è la più votata del mese di marzo. Il primo gol del centrocampista con la maglia dell'Inter ha sbloccato una sfida difficile e insidiosa: Asllani ha concluso nel modo migliore una grande azione in velocità dei nerazzurri, iniziata dal pallone recuperato da De Vrij. Servono tre passaggi per portare Kristjan da solo davanti alla porta del Genoa: le giocate in verticale dell'olandese, di Barella e l'assist illuminante di Alexis Sanchez hanno liberato il giocatore albanese, bravissimo a concludere in rete con un tiro preciso.