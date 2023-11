Calhanoglu al top, Asllani impara da Hakan: tra i due nessuna rivalità. Anzi, in allenamento…

"Tra i due non c’è rivalità, anzi l’albanese ha confermato anche davanti ai microfoni come il turco - che ha parlato espressamente di fratello minore - dispensi consigli e indicazioni in ogni allenamento ad Appiano. Chissà che tra i due non si parli anche di calci di rigore, visto che Calhanoglu a inizio stagione ha ricevuto da Inzaghi l’investitura come primo rigorista della squadra. E nemmeno stavolta il turco ha tradito le attese, trasformando implacabilmente tutti i cinque rigori concessi ai nerazzurri dall’inizio della stagione".