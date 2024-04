Asllani: “Calha fortissimo, super rapporto con lui. Le botte di Arna e il più matto è…”

In collegamento a DAZN, il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato così dalla festa scudetto in Piazza Duomo

In collegamento a DAZN, il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha parlato così da Piazza Duomo: “Ho una testa che fa malissimo, non capisco più niente, siamo contenti, vedere i nostri tifosi così fa onore a tutti. Permanenza all’Inter? Avevo già deciso di rimanere, poi è stato ceduto Brozovic, un motivo in più per rimanere. Calha è fortissimo, è il primo mediano, io ho imparato da lui e sono cresciuto, si è instaurato un bellissimo rapporto tra me e lui e posso solo ringraziare lui e tutta la squadra, tutto il gruppo. Il più pazzo sul pullman? Tanti, forse i tre davanti, Barella, Dimarco e Lautaro. Il più matto Frattesi, tra lui e Arnautovic prendo delle botte… Arna è veramente grosso, ne prendo veramente tante (ride, ndr)”.