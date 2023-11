Ecco il progetto per Asllani. Da Inzaghi alla dirigenza, in casa Inter c’è questa convinzione

"L’obiettivo minimo è quantomeno replicare le 29 presenze del primo anno a Milano, magari aumentando il minutaggio rispetto agli 858’ totali di un anno fa. Ma di questo passo non dovrebbe essere un problema. Se Asllani sarò quello visto nell’ultimo quarto d’ora contro la Roma, inizierà a vedere il campo con maggiore assiduità".

